Mehr als 300 Grindwale gestrandet

An der Küste Neuseelands sind rund 400 Grindwale gestrandet. Mehrere hundert freiwillige Helfer versuchten, die Tiere wieder in tieferes Wasser zu schieben. Trotz aller Rettungsversuche verendeten in den ersten Stunden bereits etwa 300 Wale.