Auto rammt Barrikaden am US-Kapitol

In der US-Hauptstadt Washington ist ein Autofahrer in eine Absperrung am Kapitol gefahren. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Der mutmaßliche Fahrer und ein Polizist starben.

