New Yorker Weihnachts-Attraktion : Weihnachtsbaum am Rockefeller Center steht

10.11.2024 | 09:52 |

Am Rockefeller Center in New York ist der berühmte Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Vom 4. Dezember an werden 50.000 bunte Lichter die 23 Meter hohe Fichte erstrahlen lassen.