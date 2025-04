Vermisster Junge aus Hessen : Weilburg: Kanufahrer entdeckt totes Kind

21.04.2025 | 09:49 |

In Weilburg hat ein Kanufahrer ein totes Kind in der Lahn entdeckt. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um den seit Wochen vermissten Sechsjährigen, so die Polizei.