Die Feuer in Australien haben weitere Todesopfer gefordert: In New South Wales starb ein Feuerwehrmann. In Victoria gab es zwei Tote in einem Haus in der verwüsteten Stadt Cobargo.

