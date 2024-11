Weltklimakonferenz in Baku : ZDF-Experte in Baku: "Zweifel ist angebracht"

13.11.2024 | 11:21 |

Aserbaidschans Präsident Aliyev sieht fossile Energieträger als "Geschenk Gottes". Darum seien Zweifel am Erfolg der Weltklimakonferenz in Baku angebracht, so ZDF-Experte Stamm.