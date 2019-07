In deutschen Städten wird zu wenig gebaut: Der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln sei 2016 bis 2018 nicht einmal zur Hälfte gedeckt worden, so das Institut der deutschen Wirtschaft.

Beitragslänge: 1 min Datum: 22.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.07.2020