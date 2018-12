Freitag setzt erstes Ausrufezeichen

"Ich glaube, der Sprung war ganz fein. Richard Freitag

Auch Lokalmatador Karl Geiger als Vierter sowie Stephan Leyhe als Achter und Markus Eisenbichler auf Rang zehn zeigten vor 14.400 Zuschauern am Schattenberg eine starke Leistung. Der Weltcup-Zweite Andreas Wellinger landete auf Rang 14. "Es fehlt nicht viel, alle meine Sprünge waren in Ordnung. Deshalb bin ich zufrieden", sagte der Bayer.



Vor dem Auftakt am Samstag (16:30 Uhr/ARD) zeigte das Team von Bundestrainer Werner Schuster bei wechselnden Windverhältnissen eine gute Teamleistung. Für eine Überraschung sorgte David Siegel aus dem B-Team, der mit 128,0 m (131,0 Punkte) auf Platz 16 sprang. Mit dabei sind auch Pius Paschke als 30. mit 117,0 m (122,0) und Constantin Schmid als 44. mit 119,5 m (113,4).