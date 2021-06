Am Donnerstag ist in Berlin an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert worden. Viele Protestierende wurden vom sowjetischen Militär blutig niedergeschlagen.

