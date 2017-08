Nachrichten | heute - Waldbrand in Griechenland

Ein Waldbrand in einer Ferienregion nord-östlich von Athen ist außer Kontrolle geraten. In der Nacht mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr hat mit Flammen von bis zu 20 Metern Höhe zu kämpfen.