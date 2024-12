Weihnachtsfest im Zeichen des Krieges

von Luc Walpot 23.12.2024 | 17:00 |

Bereits das dritte Weihnachtsfest steht in der Ukraine im Zeichen des Krieges. Russland lässt in seinen Angriffen nicht nach, in der Nacht gab es rund um Kiew Drohnenbeschuss.