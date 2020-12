Wegen der hohen Infektionszahlen hat Gesundheitsminister Spahn dazu aufgerufen, an Weihnachten zuhause zu bleiben. In Hotspots in Bayern gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

