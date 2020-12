Dieses Jahr ganz besinnlich und ohne Zuschauer: Rund 50 tausend Lichter brennen seit dieser Nacht am Rockefeller Center in New York - an einem der bekanntesten Weihnachtsbäume der Welt.

