Weitere Streiks in ÖPNV und Flugverkehr

von C. Vogelmann / A. Tartac 13.03.2024 | 17:00 |

Die Streikwelle in Deutschland hält an. Zwar machen die Lokführer gerade Pause, dafür streiken in Teilen Hessens nun der ÖPNV und in München die Flugbegleiter der Lufthansa.