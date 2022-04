Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind 99 Prozent der Menschheit zu hohen Schadstoffwerten in der Luft ausgesetzt. Sieben Millionen sterben jährlich an den Folgen, so die WHO.

