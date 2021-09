Das Oktoberfest fällt auch in diesem Jahr wegen Corona aus - trotzdem feiern gut 50 Gaststätten in München die Wirtshaus-Wiesn. Auch in Kneipen heißt es "Ozapft is".

