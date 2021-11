Der mutmaßliche Täter, der mit einem SUV in eine Weihnachtsparade in den USA gerast war, wird wegen Mordes angeklagt. Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Wisconsin.

