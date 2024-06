Pläne des Verkehrsministers : Bericht: Wissing will bei Autobahnen sparen

15.06.2024 | 09:53 |

Bundesverkehrsminister Wissing will die Investitionen in Autobahnen angeblich drastisch reduzieren. Bis 2028 sollen etwa 3,5 Milliarden Euro eingespart werden, so ein Bericht.