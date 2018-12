Zahl der Tsunami-Opfer steigt weiter

Ein örtlicher Regierungsvertreter auf der Insel Sebesi, die dem Vulkan am nächsten liegt, sagte dem Nachrichtensender Metro TV, die erste Welle sei zwischen zwei und drei Meter hoch gewesen. Ihr sei eine weitere, etwa vier Meter hohe Welle gefolgt.



Es war der zweite tödliche Tsunami, der in diesem Jahr Indonesien traf. Ein Tsunami an der Insel Sulawesi am 28. September war von einem starken Erdbeben begleitet worden, das Bewohnern vor dem Tsunami eine kurze Vorwarnung gegeben hatte. Am Samstagabend bebte der Boden nicht vor der ankommenden Welle, die Gebäude innerhalb von Sekunden verwüstete und verängstigte Konzertbesucher an einem Strand ins Meer zog.