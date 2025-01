Gedenken an Opfer : Zehn Jahre nach Anschlag auf Charlie Hebdo

07.01.2025 | 08:33 |

Der islamistische Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo in Paris jährt sich zum zehnten Mal. In Frankreich finden Gedenkveranstaltungen statt, um an die Opfer zu erinnern.