Zehnter Jahrestag des Germanwings-Absturzes

von Normen Odenthal 24.03.2025 | 17:00 |

Vor genau zehn Jahren nahm sich der Copilot einer Germanwings-Maschine das Leben und riss dabei alle 149 Insassen mit in den Tod. In Haltern wird heute an das Unglück erinnert.