Nach tödlicher Lawine : Zermatt: Keine Entwarnung für Wintersportler

02.04.2024 | 06:47 |

Nach dem tödlichen Lawinen-Abgang am Riffelberg in Zermatt gibt es noch keine Entwarnung für Wintersportler. In dem Schweizer Ski-Ort bestehe weiter Lawinen-Gefahr, so Experten.