Zu wenige Postfilialen im ländlichen Raum

09.09.2024

In Gemeinden ab 2.000 Einwohnern ist eine Postfiliale in Deutschland Pflicht. Dennoch gibt es an 141 solcher Standorte keine Filiale. Betroffen ist der ländliche Raum.