Bronze mit einem Rückstand von 0,44 Sekunden auf Jamanka ging an die Kanadierin Kaillie Humphries, die 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi triumphiert hatte. Vierte wurde Stephanie Schneider/Annika Drazek (Oberbärenburg/Winterberg). Die Winterbergerin Sandra Kiriasis war 2006 in Turin als erste Deutsche erfolgreich.