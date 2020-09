DDR-Bürger nehmen an einer Montagsdemonstration teil. Archivbild

Mit einer Sondersitzung in Leipzig würdigt die Unionsfraktion die besondere Rolle der Stadt während der friedlichen Revolution in der DDR vor 30 Jahren. In einem "Leipziger Aufruf", der am Abend verabschiedet werden soll, würdigen die Abgeordneten der Parteien jene "Bürgerinnen und Bürger, die über Jahrzehnte hinweg Zivilcourage zeigten und Widerstand in und gegen die Diktatur in der DDR wagten".



Die Montagsdemonstrationen in Leipzig gelten als wichtige Wegbereiter für die friedliche Revolution in der DDR.