Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat das als Abschreckungssignal an Russland gerichtete Nato-Großmanöver in Nordeuropa scharf kritisiert. "Es ist aberwitzig, gefährlich und provokant gegenüber Russland", sagte Bartsch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Kriegsgefahr sei so hoch wie lange nicht.



Die Nato hat in der Nacht das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges begonnen. Rund 50.000 Soldaten sind beteiligt - darunter 10.000 Bundeswehr-Kräfte.