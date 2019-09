Frankreich nimmt Abschied von Ex-Präsident Jacques Chirac.

Frankreich hat mit einer großen Trauerfeier von Ex-Präsident Jacques Chirac Abschied genommen. Spitzenpolitiker aus aller Welt erwiesen dem Franzosen in der Pariser Kathedrale Saint-Sulpice die letzte Ehre.



Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kremlchef Wladimir Putin waren gekommen. "Adieu et merci, Monsieur Chirac", sagte Erzbischof Michel Aupetit in seiner Predigt. Zum ersten Mal seit der Brandkatastrophe im April wurde die Glocke von Notre-Dame wieder geläutet.