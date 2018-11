Mann bei Kraftübungen in einem Fitness-Studio. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas hat in Oberbayern eine Spezialberatung für muskel- und sportsüchtige Männer eingerichtet. Anlass ist der Sport- und Fitnesstrend, der laut Caritas in extremen Fällen krankhafte Formen annehmen kann und unter Medizinern als "Adonis-Komplex" bekannt ist.



"Diese Form ist fast schon eine Art männliches Gegenstück zur Magersucht", sagte Caritas-Therapeut Christian Strobel. "Die Betroffenen kommen in große Anspannung, wenn das Training ausbleibt."