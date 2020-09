Mexikanische Nationalgarde und Mirganten. Archivbild

Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Migranten auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA sind laut "Ärzte ohne Grenzen" oft Opfer von Gewalt und Misshandlungen. Die Migrationspolitik der Vereinigten Staaten und Mexikos habe schwerwiegende Folgen für die Menschen, resümierte die internationale Medizinerorganisation in einem Bericht.



Die Ergebnisse basieren auf Interviews mit Migranten, Erfahrungen von "Ärzte ohne Grenzen" und den medizinischen Daten von mehr als 26.000 Menschen, die in den ersten neun Monaten 2019 auf der Strecke durch Mexiko behandelt wurden.