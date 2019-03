Der Schauspieler Jan-Michael Vincent.

Quelle: Nick Ut/AP/dpa

Der amerikanische Schauspieler Jan-Michael Vincent, der durch die Fernsehserie "Airwolf" bekannt wurde, ist tot. Er starb bereits am 10. Februar in North Carolina, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" unter Berufung auf den amtlichen Totenschein berichteten. Vincent wurde 73 Jahre alt.



In den 1960er Jahren war der Amerikaner von einem Talentsucher entdeckt worden. Ab 1984 trat er zwei Jahre lang in der Hit-Serie "Airwolf" in der Rolle eines Hubschrauber-Piloten auf.