Die Zahl möglicher NS-Raubkunst-Objekte bleibt unmstritten.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Erben eines jüdischen Ehepaars haben neun Nazi-Raubkunst-Werke zurückerhalten. "Das ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Geschichte", sagte der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) bei der Übergabe der Werke. Hardy Langer, der stellvertretend für die Erbengemeinschaft die Werke entgegennahm, bedankte sich für "diesen Akt der Gerechtigkeit".



Die Werke wollen die Erben als Ganzes an einen Sammler verkaufen, so dass "die Geschichte weitergegeben werden kann", so Langer.