Ermittlungen der Polizei im Fall Rebecca. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Fall der vermissten Rebecca hat ein TV-Fahndungsaufruf zu einer Flut von Hinweisen geführt. In der Nacht seien rund 150 neue Hinweise bei der Berliner Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin. Der Leiter der Mordkommission hatte den Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" geschildert.



Dabei ging es um zwei Autofahrten des verdächtigen Schwagers von Rebecca. Am Tag des Verschwindens und am Tag danach war er von Berlin Richtung Frankfurt (Oder) an der polnischen Grenze gefahren.