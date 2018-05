Der Regisseur Ridley Scott wird 80 Jahre alt. Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

Der britische Regisseur Ridley Scott, der an diesem Donnerstag 80 Jahre alt wird, will weiter arbeiten. "Ich denke immer darüber nach, was ich als Nächstes mache", sagte er der "Vanity Fair".



Scott kam auf Umwegen zum Kino. Nach dem Studium arbeitete er als Szenenbildner bei der BBC. Anschließend führte er Regie bei Fernsehserien. Den Durchbruch schaffte Scott 1979 mit "Alien". Ein Oscar für die beste Regie blieb ihm bisher verwehrt, dafür wurde er 2003 von der Queen zum "Sir" geadelt.