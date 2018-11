Die SPD will ihre Sozialpolitik neu ausrichten. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die SPD will nach Angaben von Generalsekretär Lars Klingbeil ihre Sozialpolitik neu ausrichten und Hartz IV abschaffen. Dem "Focus" sagte er: "Hartz IV ist von gestern. Wir arbeiten an einem neuen Konzept und damit ist Hartz IV passe - als Name und als System."



Wer sich künftig in Qualifizierungsmaßnahmen befinde, solle weiterhin Arbeitslosengeld I beziehen und nicht mehr in die Grundsicherung abrutschen. Bislang wird das Arbeitslosengeld I maximal 18 Monate lang gezahlt.