Mann auf einem Elektro-Tretroller in Wien. Archivbild

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Elektro-Scooter in Deutschland zulassen und sieht dafür schon ein großes Potenzial. Ergänzend zum öffentlichen Nahverkehr seien sie "eine echte zusätzliche Alternative zum Auto", etwa um von der Bushaltestelle weiter nach Hause oder zur Arbeit zu kommen.



Angestrebt wird, dass die nötigen Vorschriften noch im Frühjahr in Kraft treten. Dazu hat das Ministerium einen Verordnungsentwurf vorgelegt und zur Prüfung an die EU-Kommission geschickt.