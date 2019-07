Das Logo von McDonalds. Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Fastfood-Konzern McDonald's beendet in Österreich nach Kritik aus Italien eine Werbe-Kampagne mit Anspielungen auf die Mafia. Die Plakate "Für echte Mampfiosi" würden in den nächsten Tagen mit einer freundschaftlichen Botschaft überklebt werden. Das teilte das Unternehmen mit.



Der neue Slogan laute "Für echte Amici". "Natürlich war es nicht unsere Absicht Italienerinnen oder Italiener in irgendeiner Weise zu beleidigen, und wir entschuldigen uns", betonte McDonald's.