Bundesweit kann es Anfang der Woche Niederschläge geben. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Zu Beginn der Woche schneit es in weiten Teilen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, dass das Tief "Andreas" in der Nacht zum Montag von Nordwesten her Niederschläge bringt. Von Ostfriesland bis ins Rheinland soll es demnach regnen, weiter östlich schneien. Oberhalb von 400 Metern schneit es in ganz Deutschland.



Die Temperaturen liegen bei null bis sieben Grad. Besonders gefährlich kann es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland werden.