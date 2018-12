Autorin Katja Hensel sitzt in einem Probenraum. Archivbild

Nach Altkanzler Helmut Kohl und US-Präsident Donald Trump bekommt jetzt auch Angela Merkel ein Theaterstück. Nach Ansicht von Autorin Katja Hensel ist sie eine spannende Figur für die Bühne: "Es gibt so viele Facetten an dieser Frau, die im Unklaren bleiben."



In der Tragikomödie "Angela I." geht es aber nicht um ihr Leben oder ihre politische Karriere. Vielmehr dreht sich das Stück um Fragen wie Macht und Politikverdrossenheit. Ab Februar will die Bremer Shakespeare Company das Stück aufführen.