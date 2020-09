Vor allem die "Fridays For Future"-Bewegung prägte den Begriff.

Fridays for Future, Omas for Future, Students for Future: Der Ausdruck "...for future" - auf Deutsch "für die Zukunft" - ist zum Anglizismus des Jahres 2019 gekürt worden. Überzeugt habe die Jury an dem Begriff neben der kreativen Verbreitung die zentrale Bedeutung für die Klimaschutzbewegung im Umgang mit der Erderwärmung, teilte die Fachjury mit.



Es handle sich um eine sogenannte Phraseoschablone - eine Redewendung mit einer Leerstelle, in die verschiedene Wörter eingesetzt werden könnten.