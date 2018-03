Hitler wird am 14. März 1938 in Wien bejubelt. Quelle: Votava/dpa

Die österreichische Staats- und Regierungsspitze erinnert an diesem Montag an den 80. Jahrestag des "Anschlusses" an Nazi-Deutschland. In der Wiener Hofburg gibt es einen Staatsakt. Die Festrede wird der Künstler Andre Heller halten. Der Einmarsch deutscher Truppen im März 1938 war von vielen Österreichern stürmisch bejubelt worden.



Der "Anschluss" löste sofort Diskriminierung und Verfolgung von Juden und politischen Gegnern aus. Viele Österreicher beteiligten sich an Ausschreitungen.