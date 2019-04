Strom in Deutschland ist so teuer wie nie.

Quelle: Marcus Brandt/dpa

In Deutschland sind die Strompreise für die privaten Haushalte kräftig gestiegen. Im Durchschnitt koste eine Kilowattstunde Strom derzeit 29,42 Cent, teilte das Vergleichs- und Vermittlungsportal Verivox mit. Das sei ein neues Rekordhoch.



Auch das Portal Check24 berichtete von einem Rekord beim durchschnittlichen Strompreis, der im März den siebten Monat in Folge gestiegen sei. "Dieser Anstieg wird sich auch in den kommenden Monaten weiter verfestigen", erwartet Valerian Vogel von Verivox.