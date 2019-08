Gekommen waren die Liberaldemokraten, die Grünen, sowie ChangeUK - eine Splittergruppe ehemaliger Abgeordneter der Labour-Partei und der konservativen Partei. Dazu die schottischen und die walisischen Nationalisten. Geladen hatte Jeremy Corbyn von der Labour-Partei. Der ist seines Zeichens offiziell Oppositionsführer, da er der größten Oppositionspartei vorsteht. Und als solcher stünde ihm das Recht zu, im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags gegen Premierminister Boris Johnson eine Übergangsregierung anzuführen, die dann eine Verschiebung des Austrittsdatums beantragen und Neuwahlen anberaumen würde. So lautete zumindest sein Vorschlag vor gut zwei Wochen.



Doch der stieß bei den anderen Oppositionsparteien nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe, denn dazu ist Corbyn bei vielen schlicht zu unbeliebt. Zum einen aufgrund seines strammen Linkskurses in seiner Partei, zum anderen weil er sich seit dem Referendum zu keiner Zeit klar für den Verbleib in der EU oder ein zweites Referendum ausgesprochen hat und seine jüngsten Zugeständnisse in diese Richtung mehr wie taktisches Kalkül denn wirkliche Überzeugung wirken. Beides macht ihn vor allem auch bei europafreundlichen Konservativen, deren Stimmen die Anti-No Deal-Brexit Allianz benötigt um erfolgreich zu sein, schwer vermittelbar.