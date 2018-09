Menschen aus insgesamt 31 Ländern waren auf der «Aquarius». Quelle: Alberto Saiz/AP/dpa

Die meisten der 630 von Italien und Malta abgewiesenen und von Spanien aufgenommenen Flüchtlinge des Rettungsschiffes "Aquarius" sind nach Abschluss der ersten Aufnahme-Maßnahmen in verschiedene Unterkünfte gebracht worden. 200 Migranten mussten am Ankunftsort in Valencia ärztlich behandelt werden.



Nennenswerte Gesundheitsprobleme habe aber keiner aufgewiesen, sagte der Chef des Notfalldienstes, Jorge Suarez. Die Migranten stammen mehrheitlich aus Nigeria, dem Sudan, Eritrea und Algerien.