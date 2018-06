Die "Aquarius" rettet regelmäßig Menschen im Mittelmeer. Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Das Rettungsschiff "Aquarius" harrt weiter mit Hunderten Migranten an Bord im Mittelmeer vor Italien und Malta aus. Der Crew sei immer noch kein sicherer Hafen zugewiesen worden, sagte eine Sprecherin der internationalen Organisation SOS Mediterranee.



Italien hatte zuvor Malta in die Pflicht genommen und an die dortige Regierung appelliert, den Hafen von Valletta zu öffnen. Malta will das Schiff aber nicht aufnehmen. Die "Aquarius" hatte am Wochenende insgesamt 629 Menschen gerettet.