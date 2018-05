Infografik: Wie wir leben: In gesellschaftlicher Freiheit oder beschränkt? Quelle: CIVICUS, Atlas der Zivilgesellschaft, 2018

Nur 148 Millionen Menschen in 22 Staaten weltweit können "uneingeschränkt in gesellschaftlicher Freiheit leben". Dazu zählt auch Deutschland, geht aus dem ersten "Atlas der Zivilgesellschaft" hervor, den das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" und das internationale Netzwerk Civicus in Berlin vorstellen.



Rund zwei Milliarden Menschen in 21 Staaten leben dagegen ohne jeglichen Freiraum für zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Dazu zählen laut Atlas unter anderem China und Nordkorea.