Ein Polizist hält einen Demonstranten am Boden. Symbolbild

Quelle: Andre Lucas/dpa

Immer mehr Staaten schränken laut einer Studie grundlegende Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein. Dieser Trend habe mit Ungarn auch Europa erreicht, heißt es im "Atlas der Zivilgesellschaft" des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt.



Nur vier Prozent oder 282 Millionen Menschen leben demnach in "offenen" Staaten. In denen würden etwa Demos geschützt und Medien könnten frei arbeiten. 27 Prozent oder rund zwei Milliarden Menschen leben dagegen in "geschlossenen" Staaten.