Der UN-Klimagipfel in Polen wird fortgesetzt.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz ziehen sich weiter in die Länge. Eigentlich war ein Ende der Verhandlungen für Freitag geplant gewesen, sie sollen nun heute fortgeführt werden.



Während die deutschen Unterhändler sich am Freitagabend noch zuversichtlich geäußert hatten, sahen vier große Umweltverbände die Verhandlungen von fast 200 Staaten "auf der Kippe" - und forderten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem offenen Brief zum Handeln auf.