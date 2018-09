Die von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gestartete Sammlungsbewegung "Aufstehen" will der sozialen Ungleichheit in Deutschland entgegenwirken, um rechten Tendenzen in der Gesellschaft Einhalt zu gebieten. In dem am Dienstag veröffentlichten Gründungsaufruf heißt es: "Die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, wachsende Unzufriedenheit und empfundene Ohnmacht schaffen einen Nährboden für Hass und Intoleranz." "Es geht nicht fair zu", heißt es in dem Aufruf. "Nicht in unserem Land, nicht in Europa und auch nicht auf der großen Bühne der Weltpolitik." Profit triumphiere über Gemeinwohl, Gewalt über Völkerrecht, Geld über Demokratie.