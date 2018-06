Akin darf sich Hoffnungen auf eine Oscar-Nominierung machen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der deutsche Film "Aus dem Nichts" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin schaffte es auf die "Shortlist" von insgesamt neun Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills mitteilte.



92 Länder - eine Rekordzahl - hatten sich für 2018 um den Oscar in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film" beworben. Neben "Aus dem Nichts" kam unter anderem der Film "The Square" aus Schweden in die Vorauswahl.