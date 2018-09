Auch die Entwicklung in Deutschland macht Zimmer Sorgen. Archiv Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Linken-Politikerin Gabi Zimmer sieht die EU wegen des immer strikteren Kurses in der Asylpolitik auf dem Weg in die "Barbarei". Die Fraktionschefin im Europaparlament bezog dies unter anderem auf die Odyssee von Rettungsschiffen mit Flüchtlingen im Mittelmeer.



Am Thema Migration werde sich der Charakter der EU entscheiden, sagte Zimmer. "Wenn ich auf das blicke, was in einigen Mitgliedsstaaten los ist, habe ich das Gefühl, das ist eine Bewegung hin zu einer Art Barbarei in Europa."